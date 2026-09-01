El Gobierno japonés recomprará 210.000 toneladas de arroz tras la liberación de las reservas

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Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón recomprará 210.000 toneladas de arroz tras haber liberado parte de sus reservas desde el año pasado, según anunció el martes en rueda de prensa el ministro de Agricultura, Suzuki Norikazu.

La compra abarcará arroz procedente de la cosecha de 2025, cuyos inventarios son elevados, y los contratos se cerrarán este mismo mes. La decisión se tomó tras la publicación el lunes de las estimaciones para la cosecha de arroz de 2026.

Suzuki declaró: “Se ha confirmado que se garantizará un suministro suficiente de arroz”. Asimismo, el ministro dejó entrever la posibilidad de adquirir una cantidad mayor al señalar: “Avanzaremos [con las recompras] de forma adecuada mientras observamos la situación de la oferta y la demanda”.

El Ejecutivo considera que un millón de toneladas es el nivel adecuado para sus reservas de arroz. Sin embargo, las reservas estatales han descendido a 320.000 toneladas, debido principalmente a que desde el año pasado se liberaron 590.000 toneladas para el consumo como alimento básico con el fin de mitigar la escasez de oferta registrada en su momento.

El Gobierno ya ha decidido recomprar otras 210.000 toneladas de la cosecha de 2026. Aun así, la reposición de las reservas estatales, que continúan en niveles reducidos, constituye un asunto urgente desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.

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