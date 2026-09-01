El arquitecto japonés Kuma Kengo recibirá el Premio Andrée Putman 2026 por su trayectoria

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París, 1 de septiembre (Jiji Press)—El lunes se anunció que el arquitecto japonés Kuma Kengo será galardonado con un premio a su trayectoria profesional por la asociación Créateurs Design, una organización internacional que rinde homenaje a los logros extraordinarios en la arquitectura y otros campos creativos.

Kuma, de 72 años, recibirá el Premio Andrée Putman a la Trayectoria (que lleva el nombre de la fallecida diseñadora francesa) en una ceremonia que se celebrará en París el próximo mes de enero.

Es el segundo japonés en recibir este galardón, tras Andō Tadao, de 84 años, en 2023.

“Más que nada, me honra que el Premio a la Trayectoria reconozca la totalidad de todo lo que hago”, declaró Kuma en un comunicado.

“A lo largo de más de tres décadas, su trabajo ha impulsado una síntesis entre la arquitectura y la naturaleza, reinterpretando la tradición japonesa en un contexto contemporáneo”, señaló la asociación.

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