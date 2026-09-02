Fallece a los 84 años Akiyama Toyohiro, el primer japonés en viajar al espacio

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Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—Akiyama Toyohiro, quien en 1990 se convirtió en el primer ciudadano japonés en viajar al espacio, falleció el miércoles en su residencia del municipio de Ōdai, en la prefectura de Mie, a los 84 años.

Nacido en Tokio, Akiyama se incorporó en 1966 como reportero a Tokyo Broadcasting System Inc., la entidad precursora de TBS Holdings Inc. Tras ejercer como jefe de la delegación de la cadena en Washington, fue seleccionado en el seno de la empresa para embarcarse en una nave espacial Soyuz de la antigua Unión Soviética en diciembre de 1990.

Durante su estancia a bordo de la estación espacial Mir, Akiyama llevó a cabo diversos experimentos, entre ellos uno con ranas, y realizó transmisiones informativas desde la estación. Al inicio de una emisión en directo, pronunció la célebre pregunta: “¿Estoy en el aire?”.

Tras dejar la cadena de radiotelevisión en diciembre de 1995, Akiyama se trasladó al pueblo de Takine (actualmente parte de la ciudad de Tamura), en la prefectura de Fukushima, donde se dedicó a la agricultura orgánica.

Entre 2011 y 2018 ejerció como profesor en la Universidad de Arte y Diseño de Kioto, actual Universidad de las Artes de Kioto. Posteriormente pasó sus últimos años en Ōdai.

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