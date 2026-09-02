La primera ministra Takaichi se compromete a reforzar las capacidades de defensa de Japón

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Tokio, 2 de septiembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, reiteró el miércoles su determinación de reforzar las capacidades de defensa del país ante el severo entorno de seguridad, que incluye el incremento del poderío militar de China.

“Sin la determinación de adentrarnos en un nuevo mundo sin temor al cambio, no podremos proteger la vida de la población ni su pacífica vida cotidiana”, declaró Takaichi durante una reunión de mandos de las Fuerzas de Autodefensa celebrada en Tokio.

La mandataria manifestó su disposición a responder con rapidez a las nuevas formas de combate mediante el uso de inteligencia artificial y drones.

Takaichi abogó por una revisión continua de las organizaciones y sistemas de las Fuerzas de Autodefensa, al señalar que su estructura de mando descendente dificulta que la situación real sobre el terreno se refleje en la toma de decisiones.

Asimismo, instó al personal de las Fuerzas de Autodefensa a aunar sus conocimientos para reforzar la defensa en nuevos ámbitos como el espacio, el ciberespacio y el espectro electromagnético.

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