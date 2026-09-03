Japón reducirá la escala de los ritos funerarios del emperador emérito Akihito

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Tokio, 2 de septiembre (Jiji Press)—La Agencia de la Casa Imperial de Japón evalúa celebrar las honras fúnebres del emperador emérito Akihito a una escala considerablemente menor que las de su padre, el emperador Hirohito, conocido a título póstumo como emperador Shōwa, atendiendo a una petición del propio exsoberano, según informaron el miércoles fuentes del organismo.

La agencia sopesa realizar el rito funerario Sōjōden-no-Gi en el Palacio Imperial, ubicado en el distrito de Chiyoda de Tokio.

Aunque el exemperador, de 92 años, no presenta graves problemas de salud, ha expresado su deseo de que el impacto de sus exequias en la vida cotidiana de la población sea el mínimo posible.

En respuesta a ello, la agencia anunció en 2013 que el emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko dispondrán de mausoleos más pequeños que los de los anteriores emperadores y emperatrices de Japón, así como de ritos funerarios más sencillos.

Según las fuentes, entre los lugares considerados para acoger el Sōjōden-no-Gi en honor al emperador emérito se encuentra el salón Matsu-no-ma (Salón de los Pinos) del palacio, un recinto donde se puede garantizar la seguridad de los asistentes incluso ante cambios meteorológicos repentinos. Esta opción responde al anhelo del exsoberano de que el acto tenga en cuenta la repercusión sobre la vida de la ciudadanía y el medioambiente.

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