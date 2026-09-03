Japón endurecerá las pruebas de aptitud para los conductores de edad avanzada con antecedentes

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Tokio, 3 de septiembre (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía de Japón planea aplicar criterios más estrictos en la prueba obligatoria de aptitud al volante para conductores de 75 años o más con antecedentes de infracciones de tránsito, según informaron fuentes del organismo el jueves.

La agencia añadirá categorías a la prueba para evaluar la capacidad de realizar un cambio de sentido con los vehículos y verificar la práctica de la comprobación de seguridad. Asimismo, prevé aumentar los puntos de penalización por no detenerse en una intersección.

La modificación se decidió con base en un informe presentado por un equipo de expertos. La Agencia Nacional de Policía aplicará el cambio tan pronto como en el año fiscal 2027, tras recabar la opinión pública.

La prueba de aptitud está dirigida a conductores de edad avanzada que hayan cometido infracciones, como exceso de velocidad u omisión de las señales de tránsito, durante los tres años previos a la renovación de su licencia de conducir. El examen evalúa a estos conductores a bordo de vehículos reales para comprobar si operan adecuadamente el volante y respetan los semáforos y las señales al conducir.

El equipo de expertos debatió si la prueba actual resulta adecuada, tras constatarse que quienes la superaron se vieron involucrados en accidentes o cometieron infracciones en una proporción considerablemente más alta que los conductores de edad avanzada sin historial de infracciones.

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