Tokyo DisneySea celebra su 25.º aniversario

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Urayasu, prefectura de Chiba, 4 de septiembre (Jiji Press)—Tokio DisneySea, uno de los parques temáticos más populares de Japón, celebró el viernes el 25.º aniversario de su apertura.

El único parque Disney del mundo ambientado en el océano, situado en la ciudad de Urayasu, en la prefectura de Chiba y colindante con Tokio, ha continuado atrayendo y entusiasmando a visitantes tanto de Japón como del extranjero desde su inauguración el 4 de septiembre de 2001.

El parque ha mantenido su evolución a lo largo de un cuarto de siglo, mientras que su empresa gestora, Oriental Land Co., ha renovado las atracciones existentes y realizado cuantiosas inversiones para construir nuevas áreas.

La celebración “Sparkling Jubilee” para conmemorar este hito comenzó en abril de este año. Los espectáculos especiales y los artículos promocionales vinculados al tema cromático del evento, el “azul jubileo”, descrito en el sitio web del parque temático como “inspirado en la belleza de los mares”, estarán a disposición de los visitantes durante el periodo de las celebraciones, que se extenderá hasta marzo de 2027.

El viernes, la importante editorial japonesa Kodansha Ltd. lanzará al mercado un libro conmemorativo oficial que repasa los acontecimientos del pasado celebrados en Tokio DisneySea.

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