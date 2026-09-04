El castillo de Hikone es seleccionado como candidato de Japón a la lista del Patrimonio de la Humanidad

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Tokio, 3 de septiembre (Jiji Press)—El Consejo de Asuntos Culturales, un órgano asesor del ministro de Cultura de Japón, seleccionó el jueves el castillo de Hikone, situado en la prefectura de Shiga, como el candidato de Japón para el ejercicio fiscal 2026 a ser inscrito como sitio del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La candidatura del castillo, ubicado en la ciudad de Hikone, se enviará a la UNESCO para febrero de 2028, tras cumplimentar los trámites nacionales necesarios, como las deliberaciones entre los ministerios y organismos gubernamentales pertinentes y la aprobación del Gabinete.

Japón tiene como objetivo lograr la inscripción del castillo en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 2028.

La construcción de la fortaleza comenzó en 1604 bajo la dirección del shogunato Tokugawa y se completó unos 20 años después.

La torre principal del castillo y otras de sus estructuras están designadas como tesoros nacionales. El castillo de Hikone fue incluido en 1992 en la lista indicativa de Japón de sitios candidatos para una futura inscripción en el Patrimonio Mundial.

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