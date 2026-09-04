Un científico japonés gana el Ig Nobel de manera póstuma por un estudio sobre cómo sonarse la nariz

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Zúrich, 3 de septiembre (Jiji Press)—La ceremonia de entrega de los premios Ig Nobel, que galardonan investigaciones originales y humorísticas, se celebró el jueves en Zúrich, en el norte de Suiza, donde el difunto profesor emérito de la Universidad Médica de Asahikawa (Hokkaidō) Unno Tokuji fue distinguido con el Premio Ig Nobel de Medicina por su estudio sobre la forma más efectiva de sonarse la nariz.

Se trata del vigésimo año consecutivo en que un ciudadano japonés obtiene un galardón en estos premios. A la ceremonia asistió en su lugar el profesor Takahara Miki (56 años), de la misma institución.

Unno se planteó la cuestión de “¿qué significa sonarse bien la nariz?” y midió y analizó aerodinámicamente la velocidad y el volumen de la respiración nasal, así como la presión ejercida sobre los oídos, en 15 personas de entre 14 y 48 años. En su investigación concluyó que inhalar de forma moderada y sonarse con firmeza, un orificio nasal cada vez y de manera prolongada, resulta más eficaz para expulsar la mucosidad, y que sonarse con fuerza no provoca otitis media.

Unno era natural de Tokio y falleció en 2022 a los 89 años. El trabajo académico fue publicado en autoría compartida en 1977 y fue “redescubierto” por la secretaría de los premios Ig Nobel casi medio siglo después.

Takahara, quien fue alumno de Unno, recordó que “el profesor Unno abordó con absoluta seriedad hechos cotidianos y se dedicó a darles una explicación científica”. Asimismo, afirmó que el estudio no solo es “único y pionero”, sino que “refleja la actitud del profesor hacia la ciencia”.

Además, el Premio de Química fue concedido a un equipo internacional compuesto por investigadores de Japón, Estados Unidos, Francia e India, que examinó una rara especie de cucaracha vivípara que da a luz larvas en lugar de poner huevos, y descubrió que los cristales del líquido secretado en el útero de la hembra contienen el triple de nutrientes que la leche.

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