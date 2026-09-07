La temporada de gripe en Japón comienza antes de lo habitual

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Tokio, 6 de septiembre (Jiji Press)—La fase epidémica de la gripe ha comenzado a escala nacional con la segunda mayor rapidez jamás registrada. Ante el mayor contacto entre los escolares por el inicio del nuevo curso, los expertos siguen con atención la evolución de la situación. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar insta a mantener las medidas básicas de prevención de contagios, como el lavado de manos y la etiqueta al toser.

Según el Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias, el número de pacientes notificado por los centros médicos de observación fija de todo el país muestra una tendencia al alza desde finales de junio. Entre el 17 y el 23 de agosto, el promedio por centro médico fue de 1,11 personas, superando la cifra de una persona que sirve de umbral para declarar el inicio de la temporada de propagación.

Aunque también hay regiones en el extranjero donde la enfermedad está circulando, el tipo de virus predominante varía según la zona. En Japón, actualmente la variante principal es la cepa H1N1, que provocó una pandemia mundial en 2009 y desde entonces se ha establecido como gripe estacional.

Sin embargo, se desconocen los motivos exactos de este adelantamiento de la epidemia. Entre las posibles causas se contemplan múltiples factores, como la entrada del virus desde el exterior, el incremento en la movilidad de la población y las oportunidades de contacto, o un número elevado de personas sin la inmunidad suficiente frente al tipo H1N1.

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, se prevé que la entrega de vacunas para esta temporada a los centros médicos comience a partir de la segunda semana de septiembre, como muy pronto. Además de la vacuna inyectable, existe una versión en aerosol nasal dirigida a personas de entre 2 y 18 años. La vacunación periódica está orientada a personas de 65 años o más, entre otros colectivos, aunque algunos gobiernos locales subsidian los costos de vacunación para los niños.

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