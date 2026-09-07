El príncipe Hisahito cumple 20 años

Noticias

Tokio, 6 de septiembre (Jiji Press)—El príncipe japonés Hisahito, hijo del príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko, cumplió 20 años el domingo, mientras lleva una vida plena centrada principalmente en sus estudios universitarios.

El príncipe, segundo en la línea de sucesión al trono, cursa el segundo año en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Escuela de Ciencias de la Vida y del Medioambiente de la Universidad de Tsukuba, al tiempo que cumple con sus compromisos oficiales como joven miembro de la familia imperial.

Tras completar su ceremonia de mayoría de edad en septiembre del año pasado, el príncipe Hisahito debutó en varios actos en el Palacio Imperial, como los saludos de Año Nuevo a comienzos de enero y un banquete ofrecido en mayo durante la visita de Estado a Japón del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y su esposa.

Para la ceremonia imperial de lectura de poesía de Año Nuevo, conocida como Utakai Hajime, presentó un poema por primera vez, en el que evocaba un recuerdo relacionado con las libélulas, objeto de sus investigaciones.

Durante el último año, el príncipe visitó seis prefecturas: Hokkaidō, en el extremo norte de Japón; Mie, en el centro del país, y Kioto, Osaka, Nara e Hiroshima, en el oeste del archipiélago.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]