Aumenta el número de coordinadores acreditados para el apoyo a los residentes extranjeros en Japón

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Tokio, 7 de septiembre (Jiji Press)—Cada vez más coordinadores ayudan a los residentes extranjeros con sus consultas y trámites en los municipios de todo Japón. Desde el año fiscal 2024, la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón cuenta con un sistema de certificación para estos “coordinadores de apoyo a extranjeros”, y hasta la fecha ya se han acreditado 162 personas repartidas en 38 prefecturas.

Sin embargo, mejorar sus condiciones laborales y reforzar sus conocimientos sobre políticas públicas siguen siendo asignaturas pendientes. La agencia analiza cómo dar un reconocimiento adecuado a la especialización de estos profesionales y, basándose en las experiencias de otros países, fijará una hoja de ruta antes de que concluya el presente año fiscal.

Dado que la población extranjera sigue creciendo en el país, las consultas en las oficinas públicas son cada vez más frecuentes y complejas. Para obtener la certificación oficial del organismo, es necesario realizar un curso de formación especializada que abarca el sistema de estatus de residencia, los trámites de extranjería y la salud mental, entre otras materias, y aprobar un examen final. La acreditación tiene una validez de tres años y está previsto que los cursos de renovación comiencen el próximo año fiscal.

“Es una satisfacción enorme cuando un usuario en una situación difícil logra salir adelante y dar el siguiente paso en su vida. También resulta muy gratificante ver cómo crece la colaboración con sectores como la agricultura, la medicina y el bienestar social”. Estas fueron algunas de las reflexiones recogidas por la Agencia de Servicios de Inmigración tras entrevistar a varios coordinadores. Por su parte, un responsable del organismo señaló que “para garantizar la atracción de personal no basta con apelar a la vocación”, por lo que considera indispensable dar mayor visibilidad a la profesión y mejorar su estatus laboral.

Un comité de estudio formado por la agencia y diversos expertos ha debatido la posibilidad de convertir esta labor en una titulación oficial de carácter nacional. Aunque países como Alemania, Canadá o Corea del Sur cuentan con personal especializado en el apoyo a extranjeros, ninguno dispone de un sistema de acreditación oficial estatal. Uno de los expertos indicó que “si bien crear una cualificación nacional permitiría marcar una diferencia respecto a otros países, lo cierto es que estos profesionales funcionan bien sin ella”, por lo que sugirió profundizar en el análisis de la situación real. Puesto que la creación de una titulación oficial requiere reformas legislativas, la agencia tomará una decisión tras evaluar su viabilidad.

Se prevé que el número de coordinadores alcance los 300 antes de que finalice el presente año fiscal. Aunque actualmente su labor se limita a las oficinas de atención del Gobierno central y local, a partir de 2027 la agencia planea permitir que desempeñen sus funciones también en centros de trabajo, escuelas y organizaciones privadas de apoyo a la comunidad extranjera.

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