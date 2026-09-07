El terremoto de Kumamoto provoca la cancelación del festival tradicional Yatsushiro Myōken-sai

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Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, 7 de septiembre (Jiji Press)—Un potente terremoto ocurrido el pasado 28 de julio en la prefectura de Kumamoto provocó la cancelación del acto principal de un festival en Yatsushiro, ciudad del suroeste de esta prefectura japonesa, cuyos orígenes se remontan al periodo Edo (1603-1868).

El Yatsushiro Myōken-sai es el festival anual de otoño del santuario de Yatsushiro y suele celebrarse a finales de noviembre. Su atractivo principal es el desfile shinkō gyōretsu, integrado por unas 1.600 personas ataviadas con trajes de época, las carrozas kasaboko suntuosamente decoradas y la emblemática figura gigante de Kida, una criatura mítica que combina una tortuga y una serpiente.

El desfile, que formó parte de las festividades japonesas inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2016, atrae cada año a unos 150.000 espectadores.

El sismo del 28 de julio no causó daños graves en el edificio principal del santuario, y las carrozas almacenadas en una instalación de exposiciones municipal resultaron ilesas. Sin embargo, una puerta de torre del santuario se derrumbó y el terreno dentro del recinto, punto de partida del desfile, se elevó.

El santuario y los organizadores del festival deliberaron en numerosas ocasiones sobre la conveniencia de llevar a cabo el evento. El jueves decidieron cancelar el desfile y los actos vinculados al festival debido a que muchos ciudadanos, afectados por el desastre, no podían realizar las preparaciones adecuadas. Además, resultaba difícil garantizar la seguridad de los espectadores.

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