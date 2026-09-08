El distrito de Shinjuku, en Tokio, prohibirá los alojamientos ‘minpaku’ en zonas residenciales

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Tokio, 7 de septiembre (Jiji Press)—El distrito de Shinjuku, en Tokio, prevé prohibir la actividad de los alojamientos minpaku (para turistas en casas o pisos particulares) en zonas residenciales y cerca de centros educativos, en respuesta al aumento de las quejas, según se conoció el lunes.

El distrito planea recabar la opinión pública tan pronto como en octubre y presentar una revisión de la ordenanza ante la asamblea del distrito en febrero.

Según la Agencia de Turismo de Japón, el número de viviendas registradas para la modalidad de minpaku en Shinjuku ascendía a 3.775 a fecha del 15 de julio, la cifra más alta entre los municipios de todo el país. El dato aumentó aún más hasta situarse en 3.928 a finales de agosto, según el propio distrito.

Se estima que más de la mitad de estos establecimientos opera en zonas residenciales o cerca de centros educativos.

La prohibición proyectada por el distrito se aplicaría tanto a los establecimientos minpaku existentes como a los nuevos en zonas exclusivamente residenciales y distritos educativos designados conforme a la planificación urbana. Los establecimientos existentes dispondrán de un periodo de gracia tras la entrada en vigor de la revisión de la ordenanza.

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