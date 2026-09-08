El Gobierno japonés fomentará el alquiler de viviendas desocupadas

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Tokio, 8 de septiembre (Jiji Press)—El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón creará un sistema para conceder préstamos a bajo interés a las empresas que remodelen viviendas desocupadas y las ofrezcan como alquiler para familias con hijos y hogares de ingresos bajos y medios.

Ante la creciente gravedad del problema de las casas desocupadas en todo el país, la medida busca fomentar el uso eficaz de estos inmuebles como viviendas de alquiler mediante el apoyo para la obtención de fondos. El ministerio ha incluido los gastos vinculados a esta iniciativa en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027.

Dentro del sector dedicado a las viviendas desocupadas, ya existen empresas con presencia nacional que compran inmuebles, los remodelan y los ponen a la venta. Sin embargo, los proyectos para destinarlos al alquiler son escasos y se limitan a un número reducido de pequeñas empresas.

Cuando las empresas adquieren las fincas antes de su remodelación, las instituciones financieras suelen mostrarse reacias a aceptarlas como garantía debido a su bajo valor como activo, lo que dificulta la obtención de financiación para expandir el negocio. Por este motivo, se articulará un mecanismo por el cual la Agencia de Financiación de la Vivienda de Japón utilizará los rendimientos de los fondos aportados por el Gobierno para otorgar préstamos a bajo interés destinados a cubrir los costos de remodelación.

A la hora de conceder los créditos, se priorizará asimismo la coordinación con los gobiernos locales que impulsan medidas relacionadas con las viviendas desocupadas. Se prevé, por ejemplo, dar preferencia en la financiación a las empresas que suministren viviendas para familias con hijos en consonancia con los planes de desarrollo urbano fijados por los municipios.

Además de las viviendas desocupadas habituales, el sistema permitirá recibir un apoyo similar cuando se remodelen viviendas públicas envejecidas para su posterior uso como inmuebles de alquiler.

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