Japón permitirá la entrada de deportistas norcoreanos para los Juegos Asiáticos

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Tokio, 8 de septiembre (Jiji Press)—Fuentes gubernamentales informaron el martes que el Japón permitirá la entrada de deportistas norcoreanos en el país para los próximos Juegos Asiáticos en la prefectura de Aichi.

Japón prohíbe con carácter general la entrada de ciudadanos norcoreanos como parte de sus sanciones, pero prevé hacer una excepción con la delegación de Corea del Norte para este evento deportivo internacional.

“Es necesario separar las sanciones de la oportunidad de participar en el evento”, declaró una de las fuentes.

Corea del Norte ha informado al comité organizador de los Juegos Asiáticos de su intención de enviar una delegación. Se prevé que unos 150 deportistas participen en diversas disciplinas en los Juegos, que se desarrollarán del 19 de septiembre al 4 de octubre.

La última ocasión en que se autorizó la entrada de deportistas norcoreanos en Japón para un evento deportivo fue durante la ronda final de la clasificación asiática de fútbol femenino para los Juegos Olímpicos de París 2024.

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