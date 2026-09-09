Los estudiantes japoneses obtienen las mejores puntuaciones entre los países miembros de la OCDE en el informe PISA

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Tokio, 8 de septiembre (Jiji Press)—Los estudiantes japoneses se situaron a la cabeza entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres competencias principales del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) por primera vez en 2025, según los resultados publicados el martes.

No obstante, entre el conjunto de 91 países y regiones participantes, los estudiantes japoneses ocuparon el quinto puesto en ciencias con 538 puntos, 9 puntos menos que en la edición anterior; el quinto en matemáticas con 525 puntos, 11 puntos menos; y el cuarto en lectura con 503 puntos, 13 puntos menos.

Singapur y la región que agrupa a Pekín, Shanghái y las provincias chinas de Jiangsu y Zhejiang coparon las dos primeras posiciones en las tres competencias clave. Macao y Taiwán también se situaron en los puestos más altos.

En 2025, un total de unos 760.000 estudiantes de 15 años participaron en la evaluación, entre ellos unos 6.500 alumnos japoneses de educación secundaria.

Los estudiantes japoneses también destacaron en la competencia innovadora “Aprendizaje en el mundo digital”, ocupando el primer lugar entre los países de la OCDE. Un responsable del Ministerio de Educación de Japón atribuyó este resultado a “las mejoras en la enseñanza basadas en las directrices curriculares actuales y el desarrollo de un entorno de aprendizaje digital”.

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