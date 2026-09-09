Samsung inaugura oficialmente su centro de investigación de semiconductores en Yokohama

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Yokohama, 9 de septiembre (Jiji Press)—El gigante surcoreano de los semiconductores, Samsung Electronics Co., celebró una ceremonia para conmemorar la apertura plena de su base de investigación de semiconductores en Yokohama, la capital de la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio.

La empresa busca reforzar la cooperación con fabricantes japoneses de materiales y equipos, así como con instituciones de investigación, en el contexto de una creciente demanda de chips de mayor gama en línea con el uso más extendido de la inteligencia artificial.

A la ceremonia, celebrada el martes, asistieron unas 100 personas, entre ellas ejecutivos de Samsung, representantes de los Gobiernos de Japón y Corea del Sur, y responsables de empresas clientes de Samsung.

El vicepresidente de Samsung, Jun Young-hyun, afirmó que, en su opinión, la nueva base, ubicada en el distrito costero de Minato Mirai, se convertirá en un motor para impulsar el intercambio tecnológico entre los dos países y el desarrollo conjunto de sus industrias de empaquetado de semiconductores de próxima generación.

La base de investigación se estableció en 2023 para acelerar el desarrollo de tecnología para el proceso de back-end, que implica el ensamblaje de los productos finales de semiconductores. Tras la introducción escalonada de instalaciones y equipos, la base adquirió este año la capacidad de realizar experimentos y evaluaciones a gran escala.

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