El autor de manga Chiba Tetsuya lidera una iniciativa para ayudar a los afectados por el terremoto de Kumamoto

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Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—El dibujante de manga Chiba Tetsuya (87 años), conocido por obras como Ashita no Joe, y otros promotores están solicitando apoyo a través de una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) para entregar viviendas provisionales a las zonas afectadas por el potente terremoto ocurrido el 28 de julio en Kumamoto. La meta fijada es de 1,5 millones de yenes (unos 9.790 dólares). Chiba ha pedido a la ciudadanía que colabore.

En el sitio web del proyecto, Chiba aludió a su propia experiencia tras la Segunda Guerra Mundial, cuando fue repatriado desde la antigua Manchuria (noreste de China), y subrayó: “Aprendí en carne propia la desolación de perder un hogar y lo valioso que es contar con un lugar al que regresar”. Asimismo, escribió: “Al pensar en las personas que se han quedado sin vivienda por el desastre, no puedo quedarme de brazos cruzados”.

La iniciativa, lanzada en agosto con Chiba como promotor principal, es llevada a cabo por la asociación voluntaria Comité de Apoyo a las Zonas Afectadas mediante Personajes de Manga. La campaña proveerá a las zonas afectadas del modelo Instant House (“Casa Instantánea”), desarrollado por el profesor Kitagawa Keisuke, del Instituto de Tecnología de Nagoya. Al inflar una lona de tienda de campaña y aplicar aislante en su interior, se construye en pocas horas una vivienda de unos 12 tatami (alrededor de 20 metros cuadrados), una solución que ya se utilizó tras el sismo de la península de Noto en 2024.

En esta ocasión, el objetivo es financiar tres unidades equipadas con aire acondicionado, con un costo de 500.000 yenes por estructura. Las aportaciones van desde los 2.000 hasta el millón de yenes, y la recompensa para los donantes consiste en una carta de agradecimiento ilustrada por Chiba. Con el fin de destinar la mayor cantidad posible de fondos a la ayuda directa, la carta se enviará por correo electrónico en lugar de por correo postal.

A raíz del terremoto de la península de Noto, Chiba y su equipo ya realizaron una campaña de micromecenazgo entre finales del año pasado y enero de este año con el fin de prepararse para futuros desastres. En esa ocasión se recaudaron unos 7,67 millones de yenes, lo que permitió almacenar en el Instituto de Tecnología de Nagoya materiales para diez estructuras.

Kitagawa se desplazó a Kumamoto a la mañana siguiente del sismo y, hasta el momento, ha suministrado gratuitamente unas 100 unidades. Entre ellas, las diez levantadas inmediatamente después del desastre procedían de las reservas financiadas mediante la campaña anterior.

Se han recibido más de 400 solicitudes en total por parte de gobiernos locales y particulares, y Kitagawa señala: “Todavía hay personas pernoctando en sus automóviles o refugiadas bajo los alerones de las casas, por lo que faltan lugares donde puedan sentirse seguras”.

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