Las ventas de los tres principales fabricantes de autos japoneses se desploman en China en agosto

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Pekín, 9 de septiembre (Jiji Press)—Las ventas de vehículos nuevos de tres grandes fabricantes japoneses en China cayeron drásticamente en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, en medio de la continuada debilidad de la demanda de sus principales modelos de gasolina.

Datos difundidos por las empresas el miércoles revelan que las ventas de Toyota Motor Corp. se redujeron un 22,8 % hasta las 118.400 unidades, lo que marca su séptimo mes consecutivo de descenso.

Nissan Motor Co. registró una caída de sus ventas del 51,9 %, hasta las 28.275 unidades, acumulando cinco meses seguidos a la baja. Por su parte, las ventas de Honda Motor Co. disminuyeron un 49,9 % hasta las 26.749 unidades, extendiendo la tendencia descendente a 31 meses consecutivos.

La demanda de vehículos eléctricos va en aumento en China en medio del recrudecimiento de la competencia de precios entre los fabricantes locales de este sector, lo que se ha traducido en un debilitamiento de las ventas de automóviles de gasolina de las marcas japonesas.

Los elevados precios de la gasolina, reflejo de las tensiones en Oriente Medio, han impulsado la demanda de vehículos eléctricos y de otras tecnologías de nuevas energías, a pesar de que el mercado automotor chino se mantiene estancado debido al bajo consumo interno.

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