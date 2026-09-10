Japón incluye la aviación en su nuevo programa para trabajadores extranjeros

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Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—El Gobierno japonés propuso el miércoles incorporar el sector de la aviación al nuevo programa de “empleo para el desarrollo de competencias” (ikusei shūrō) para trabajadores extranjeros, que comenzará en abril de 2027 en sustitución del programa de trabajadores específicamente cualificados (tokutei ginō).

El Ejecutivo presentó la propuesta, incluida en el borrador de planes para revisar las políticas operativas del programa de empleo para el desarrollo de competencias, durante una reunión de un panel de expertos sobre el programa existente de trabajadores específicamente cualificados y el nuevo sistema.

El nuevo programa funcionará de manera paralela al de trabajadores específicamente cualificados, y ambos otorgan el estatus de residencia a los trabajadores extranjeros.

El Gobierno prevé aprobar este cambio en una reunión del Gabinete en diciembre.

Aunque se incorpore al nuevo programa el sector de la aviación, que ya está incluido en el programa vigente en la actualidad, el Ejecutivo prevé mantener sin cambios el límite máximo combinado de acogida de trabajadores extranjeros para esta industria en 4.900 personas.

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