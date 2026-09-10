Cuatro investigadores japoneses son galardonados con los prestigiosos premios Lasker de EE. UU.

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Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—Cuatro ciudadanos japoneses han sido galardonados con los Premios Lasker, uno de los reconocimientos médicos más prestigiosos del mundo.

La Fundación Lasker de Estados Unidos otorgó el miércoles el galardón en la categoría de investigación médica básica a Yanagisawa Masashi (66 años), profesor de la Universidad de Tsukuba, quien descubrió la orexina, un péptido cerebral, en 1998.

Según la fundación, este descubrimiento impulsó de manera significativa la comprensión de los mecanismos del sueño y la vigilia. Su investigación con ratones transgénicos carentes de orexina detectó anomalías de conducta similares a las de la narcolepsia, un trastorno del sueño caracterizado por una somnolencia excesiva y repentina, y contribuyó al desarrollo de un tratamiento fundamental.

“Es un honor superior a lo que merezco”, declaró Yanagisawa en un comunicado. “El hecho de haber recibido el máximo galardón académico por mi investigación en el ámbito de la ciencia del sueño, que no suele atraer mucha atención, resulta muy alentador con vistas a futuros avances en este campo”.

En la categoría de investigación médica clínica, la fundación premió a tres investigadores de la empresa farmacéutica japonesa Chugai Pharmaceutical Co. por su desarrollo de Hemlibra, un tratamiento contra la hemofilia A.

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