Aumentan los casos de autolesiones y los intentos de suicidio en Japón

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Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—Un total de 43.631 personas fueron trasladadas de urgencia a centros sanitarios por autolesiones o intentos de suicidio en 2025, una cifra que mantiene una tendencia al alza, según un estudio de la asociación de interés general Centro de Promoción de Medidas de Prevención del Suicidio publicado el día 10, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El centro analizó los datos de traslados de urgencia de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. Al examinar los actos de autolesión e intentos de suicidio (incluidos los casos con resultado de muerte), el año pasado se registró un promedio diario de 120 personas trasladadas en servicios de emergencia, en una tendencia creciente que se mantiene desde 2019.

Los datos registrados entre 2016 y 2024 revelan que el incremento se concentró en las generaciones jóvenes de hasta 30 años, y en particular entre los menores de 19 años o menos, segmento en el que los casos se multiplicaron por 2,6 durante dicho periodo. La proporción de mujeres fue elevada.

Asimismo, el centro investigó los casos atendidos en los centros de urgencias médicas de todo el país. Entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 se confirmaron 9.168 casos de autolesiones e intentos de suicidio. Las mujeres representaron el 64,8 % del total, y por franjas de edad el grupo de entre 20 y 29 años fue el más numeroso, con un 27,9 %. En los casos registrados a partir de enero de 2025, el motivo principal fueron los problemas familiares (30,3 %), seguidos de los problemas de salud (27,0 %).

De los 9.168 casos analizados, el método más recurrente fue la sobredosis de medicamentos, con un 59,5 %, observándose una proporción mayor cuanto menor era la edad. La mayoría utilizó fármacos con receta médica, mientras que los medicamentos de venta libre representaron un 28,5 %.

Entre los estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato se contabilizaron 750 casos en total, desglosados en 20 de primaria, 246 de secundaria y 484 de bachillerato. Las mujeres constituyeron cerca del 80 %. La sobredosis supuso el 69,5 %, porcentaje que aumentó conforme a la edad. En los casos registrados a partir de 2025, los motivos principales fueron los problemas escolares (alrededor del 40 %) y los problemas familiares (cerca del 30 %).

El Centro de Promoción de Medidas de Prevención del Suicidio señaló que “haber experimentado autolesiones o un intento de suicidio eleva el riesgo de llegar al suicidio. Atender esta situación es un pilar fundamental dentro de las medidas de prevención”.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar insta a quienes atraviesen por situaciones de angustia o problemas personales a recurrir a servicios como la “Línea unificada de consulta para la salud mental”, disponible en el teléfono 0570-064-556.

Otros teléfonos para la prevención del suicidio en Japón:

Tokyo English Lifeline (TELL): 03-5774-0992

Sitio web: https://telljp.com/lifeline/

Yorisoi Hotline: 0120-279-338 (atención las 24 horas)

Sitio web: https://www.since2011.net/yorisoi/

Inochi no Denwa: 0120-783-556 (de las 16:00 a las 21:00 horas), 0570-783-556 (de las 10:00 a las 22:00 horas)

Sitio web: https://www.inochinodenwa.org/

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