Japón designará zonas especiales para la agricultura basada en la IA en Hokkaidō

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Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—El Gobierno japonés decidió el jueves designar 19 municipios de la región de Tokachi, en la prefectura septentrional de Hokkaidō, entre ellos la ciudad de Obihiro, como zonas especiales de estrategia nacional para promover la agricultura basada en la inteligencia artificial.

El Ejecutivo aplicará en estas áreas medidas especiales de desregulación, entre las que se incluye la simplificación de los trámites necesarios para la circulación autónoma de tractores robotizados por la vía pública y la fumigación de pesticidas con drones.

Según la legislación actual, los tractores robotizados con capacidad de funcionamiento autónomo deben llevar un conductor a bordo al circular por vías públicas, como en los desplazamientos desde un almacén hasta el terreno de cultivo. Cuando se utilizan varios tractores en vastas tierras agrícolas, cada uno de ellos debe contar con un operador, lo que impide a los agricultores aprovechar plenamente los beneficios de esta tecnología orientada al ahorro de mano de obra.

En las zonas especiales, se permitirá que los tractores autónomos circulen por la vía pública sin conductor a bordo cuando se desplacen en convoy junto a un camión u otros vehículos tripulados. Asimismo, se flexibilizarán los requisitos normativos para desarrollar la infraestructura de comunicaciones necesaria para el funcionamiento no tripulado.

Ya existen precedentes de la aplicación del sistema de zonas especiales de estrategia nacional en la agricultura, como en la ciudad de Niigata, en el centro de Japón, donde se introdujo una excepción para permitir a los agricultores abrir restaurantes en sus terrenos agrícolas.

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