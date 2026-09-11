El radio de Mercurio se ha reducido en más de 10 km desde la formación del planeta

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Tokio, 10 de septiembre (Jiji Press)—El radio de Mercurio se ha reducido en más de 10 kilómetros desde la formación del planeta, hace unos 4.600 millones de años, a medida que su interior se enfriaba, según reveló un equipo de la Universidad de Hokkaidō.

Los resultados de la investigación se publicaron el jueves en la revista científica estadounidense Geophysical Research Letters.

En la actualidad, el radio de Mercurio se sitúa en unos 2.440 kilómetros. Las observaciones realizadas por la sonda espacial estadounidense Messenger y por otros instrumentos han confirmado la presencia en la superficie planetaria de numerosas crestas de arruga formadas al contraerse el terreno.

Aunque con anterioridad se habían realizado intentos para estimar la contracción del planeta a partir de la longitud y otras características de estas arrugas, existía la posibilidad de que el grado de reducción se estuviera subestimando debido a la distribución irregular de dichos rasgos geológicos.

Mediante un nuevo método de análisis, Nishiyama Gaku, investigador posdoctoral de la universidad, se centró en la posibilidad de que estas deformaciones hubieran quedado ocultas por cráteres formados por impactos de meteoritos y erupciones de lava.

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