La princesa heredera Kiko cumple 60 años

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Tokio, 11 de septiembre (Jiji Press)—La princesa heredera Kiko de Japón, esposa del príncipe heredero Akishino, cumplió 60 años el viernes.

“Agradezco haber llegado a este día y espero poder emprender nuevas actividades”, declaró la princesa heredera en sus respuestas por escrito a las preguntas de la prensa.

Asimismo, la princesa expresó sus condolencias por las víctimas de los recientes desastres naturales, entre ellos un fuerte terremoto ocurrido en julio en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, y las lluvias torrenciales registradas en diversas partes del país, al tiempo que manifestó sus mejores deseos para los afectados.

Respecto a la reforma de la Ley de la Casa Imperial aprobada en julio, la princesa heredera escribió: “Lo acepto como un hecho”.

La ley revisada tiene como objetivo garantizar un número suficiente de miembros de la familia imperial al permitir la adopción de descendientes varones por línea paterna de las 11 antiguas casas principescas y posibilitar que las integrantes femeninas de la familia conserven su estatus imperial tras el matrimonio.

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