Varias promotoras inmobiliarias de Japón impulsan la construcción de centros de datos para la IA

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Tokio, 14 de septiembre (Jiji Press)—Grandes empresas del sector inmobiliario en Japón están reforzando el desarrollo de centros de datos. Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, se prevé que el tamaño del mercado nacional relacionado alcance más de 5 billones de yenes en 2028. Se espera que el sector continúe su expansión en paralelo con el auge de la inteligencia artificial.

No obstante, los roces con los vecinos de las zonas urbanas van en aumento, por lo que las distintas compañías buscan aprovechar los conocimientos acumulados en transacciones de terrenos y proyectos de redesarrollo para lograr una expansión fluida de sus negocios.

Daiwa House Industry planea construir un total de 14 edificios de centros de datos en la ciudad de Inzai, en la prefectura de Chiba, y a finales de septiembre iniciará las obras del quinto de ellos. Asimismo, la empresa desarrolla centros de datos de pequeño tamaño de tipo modular, cuyos componentes se fabrican parcialmente en fábricas y se ensamblan sobre el terreno; la primera unidad se completó en abril en la localidad de Ōkuma, en la prefectura de Fukushima.

La firma ha estructurado un sistema capaz de abarcar desde la adquisición de terrenos hasta la conclusión de las obras. Para este fin adquirió recientemente Sumitomo Densetsu, una empresa especializada en trabajos de instalación de equipos, con la vista puesta en colaborar también en la ejecución de las obras.

Mitsui Fudosan planea realizar una inversión acumulada de más de 600.000 millones de yenes en proyectos relacionados con centros de datos hasta el año fiscal 2035. Actualmente mantiene desarrollos en marcha en cuatro zonas: la ciudad de Sagamihara, la ciudad de Hino (Tokio), la región de Hokusetsu (prefectura de Osaka) y la región de Tama (Tokio). Desde el departamento de relaciones públicas afirman que “el ritmo de captación de oportunidades de inversión supera las previsiones”.

En el proyecto de la ciudad de Hino, que aprovecha los terrenos de una antigua fábrica de Hino Motors, la empresa revisó el plan tras las conversaciones mantenidas con las autoridades locales. Para tener en cuenta la luz solar en la zona residencial contigua, se redujo de manera gradual la altura del edificio de los 80 metros iniciales a 63,5 metros. Las obras de preparación del terreno comenzarán en octubre, pero, dado que entre los residentes han surgido preocupaciones sobre el calor residual de las instalaciones, la empresa continuará las negociaciones.

También se suceden las nuevas incorporaciones al sector. Mitsubishi Estate creó en abril una oficina dedicada al negocio de los centros de datos y ya ha invertido en múltiples proyectos. Por su parte, el centro de datos de la ciudad de Ishikari, en Hokkaidō, en el que Tokyu Land participó por primera vez en tareas de desarrollo, comenzó a operar en agosto alimentado al 100 % con energías renovables. La compañía avanza asimismo con un nuevo plan en la ciudad de Osaka.

Tradicionalmente, las entidades promotoras de los centros de datos solían ser empresas del ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Respecto a los motivos por los que las grandes empresas inmobiliarias han comenzado a apostar decididamente por este mercado, Tamura Takaumi, socio de Deloitte Tohmatsu, señala: “Probablemente hayan considerado que pueden abordar este ámbito como una extensión de su negocio habitual de arrendamiento”. Asimismo, prevé que “aunque el desarrollo presupone garantizar el suministro eléctrico, aumentarán los planes que contribuyan al desarrollo urbano en el que estas empresas destacan, como la instalación de parques dentro de los recintos”.

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