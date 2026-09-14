Kamiji Yui gana el Abierto de Estados Unidos de tenis en silla de ruedas femenino

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Nueva York, 12 de septiembre (Jiji Press)—La tenista japonesa Kamiji Yui se adjudicó el sábado el título individual femenino de tenis en silla de ruedas del Abierto de Estados Unidos, logrando su segundo campeonato consecutivo en este torneo y el decimotercero de Grand Slam en la categoría individual.

En la final individual femenina disputada el sábado en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, en Nueva York, Kamiji, primera cabeza de serie, derrotó a la neerlandesa Diede de Groot, segunda cabeza de serie, por 6-2, 1-6 y 6-3.

En la final de dobles femeninos en silla de ruedas del Abierto de Estados Unidos, celebrada el viernes, Kamiji y la china Zhu Zhenzhen se impusieron a otra pareja chino-japonesa por 6-1 y 6-2 para hacerse con el título.

Por su parte, en la final individual masculina de tenis en silla de ruedas del sábado, el japonés Oda Tokito fue derrotado por el británico Alfie Hewett por 0-6 y 6-7, por lo que no pudo completar el Grand Slam en un mismo año natural.

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