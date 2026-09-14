Un candidato favorable al traslado de la base de Futenma gana las elecciones a gobernador de Okinawa

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Naha, prefectura de Okinawa, 13 de septiembre (Jiji Press)—Koja Genta se impuso el domingo en las elecciones a gobernador de la prefectura de Okinawa, lo que supone que la prefectura más meridional de Japón contará por primera vez en 12 años con un líder favorable al traslado de la base aérea del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Futenma dentro de la propia Okinawa.

El exvicealcalde de Naha, la capital de Okinawa, de 42 años, que contaba con el respaldo de las fuerzas conservadoras, entre ellas el Partido Liberal Democrático (la formación gobernante en la política nacional), derrotó al actual gobernador de Okinawa, Tamaki Denny (66 años), que aspiraba a un tercer mandato, y a otros cuatro candidatos. Los comicios fueron en la práctica un enfrentamiento cara a cara entre Koja y Tamaki.

Koja será el primer gobernador de Okinawa nacido después de 1972, año en que la prefectura fue devuelta a Japón tras la ocupación estadounidense. Será además el gobernador electo más joven de la historia de la prefectura. Está previsto que su mandato de cuatro años comience el 30 de septiembre.

La Administración de la prefectura de Okinawa ha estado marcada durante mucho tiempo por un enconado enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras y las reformistas a cuenta del traslado de la base de Futenma, situada actualmente en la ciudad de Ginowan, al distrito costero de Henoko, en la ciudad de Nago. Este resultado electoral podría suponer un punto de inflexión.

“Lo que se dilucidaba en estas elecciones era si continuar con la actual Administración prefectural o propiciar una renovación”, declaró Koja a los periodistas en Naha la noche del domingo. “Respetando la gestión del señor Tamaki, me gustaría hacer avanzar a Okinawa”, añadió Koja.

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