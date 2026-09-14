Los directivos de Chubu Electric dimitirán por la manipulación de datos de riesgo sísmico en la central nuclear de Hamaoka

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Nagoya, 14 de septiembre (Jiji Press)—La Compañía Electrica de Chūbū (Chubu Electric) informó el lunes de que su presidente, Hayashi Kingo, y el presidente del consejo de administración, Katsuno Satoru, abandonarán sus cargos el 30 de septiembre para asumir la responsabilidad por la manipulación de datos sobre el riesgo sísmico en su central nuclear de Hamaoka, en el centro de Japón.

El director ejecutivo sénior Yasui Minoru asumirá la presidencia de la empresa. El asesor honorario Mizuno Akihisa también dimitirá a finales de septiembre, por lo que las posiciones de presidente del consejo y de asesor quedarán vacantes por el momento.

La empresa facilitó datos seleccionados de manera sesgada sobre las vibraciones de los terremotos mediante un método diferente al notificado a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), dentro del proceso de evaluación necesario para reiniciar los reactores n.º 3 y n.º 4 de la planta, ubicada en la prefectura de Shizuoka.

La compañía anunció asimismo que retirará sus solicitudes para la reactivación de ambos reactores, alegando serias dudas sobre su credibilidad tras esta irregularidad.

“Existían graves problemas en nuestra gobernanza y cultura corporativa”, declaró Hayashi durante una rueda de prensa en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón. El ejecutivo expresó su más profundo arrepentimiento y ofreció disculpas por lo sucedido.

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