Yamanashi cobrará por rescatar en helicóptero a las personas que escalen el monte Fuji fuera de temporada

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Shizuoka, 14 de septiembre (Jiji Press)—La prefectura de Yamanashi anunció el lunes que cobrará los rescates en sus helicópteros a quienes escalen el monte Fuji fuera de temporada, con el objetivo de aplicar esta medida en septiembre de 2027.

Los alcaldes de los municipios locales y otros sectores solicitaron esta medida tras una serie de casos en los que varios montañistas quedaron varados fuera de la temporada oficial. La montaña suele estar abierta a los escaladores desde principios de julio hasta principios de septiembre.

La prefectura establecerá asimismo un sistema que exigirá presentar una notificación antes de ascender a la sexta estación o a una cota superior de la montaña. El cobro del rescate en helicóptero se reducirá o se eximirá a los montañistas que hayan presentado dicha notificación y hayan tomado medidas de seguridad minuciosas.

“Quiero que la gente deje de considerar [el ascenso fuera de temporada] como una actividad de ocio sencilla”, declaró el gobernador de Yamanashi, Nagasaki Kōtarō, en una rueda de prensa celebrada el lunes.

La vecina prefectura de Shizuoka también ha manifestado sus planes de exigir la presentación de una notificación antes de escalar el monte Fuji como medida para reducir los accidentes, y prevé sancionar a quienes incumplan este trámite.

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