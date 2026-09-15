Tres empresas pondrán en marcha un servicio de taxis sin conductor en Tokio en 2027

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Tokio, 15 de septiembre (Jiji Press)—Go Inc., empresa operadora de una aplicación de reserva de taxis, Waymo LLC y Nihon Kotsu Co. anunciaron el martes que lanzarán de forma conjunta un servicio de taxis sin conductor en Tokio en 2027, lo que supondrá el primer servicio comercial de este tipo en Japón.

El servicio utilizará la conducción autónoma de Nivel 4, un sistema en el que la tecnología asume todas las operaciones de conducción bajo condiciones específicas. Las compañías prevén ampliar la flota de forma gradual hasta alcanzar unos 100 vehículos.

Waymo, filial del gigante tecnológico estadounidense Alphabet Inc., aportará la tecnología de conducción autónoma, mientras que Nihon Kotsu, operador de taxis de Tokio, supervisará las operaciones y gestionará las bases de estacionamiento del servicio. La prestación estará disponible a través de las aplicaciones Go y Waymo.

Las tres empresas acordaron la alianza tras llevar a cabo pruebas en carretera con vehículos autónomos en Tokio.

Kawanabe Ichirō, presidente de Go y presidente de la Federación de Asociaciones de Taxis de Japón, declaró en una rueda de prensa en Tokio que los taxis autónomos contribuirán a reducir los accidentes de tránsito y a abordar la escasez de mano de obra.

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