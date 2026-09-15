Japón cuenta por primera vez con más de 100.000 personas centenarias

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Tokio, 15 de septiembre (Jiji Press)—El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar informó el 15 de septiembre, en vísperas del Día del Respeto a los Mayores, que el número de personas de 100 años o más en todo Japón ascendió a 107.677 (a fecha 1 de septiembre). Se trata de un nuevo máximo histórico por 56.º año consecutivo y, desde que comenzaron a recopilarse estas estadísticas en 1963, es la primera vez que la cifra supera los 100.000.

“Me alegra que muchas personas se mantengan activas y con buena salud durante tantos años. Esto también es significativo, en la medida en que se prolonga la esperanza de vida saludable y en que estas personas pueden convertirse en un apoyo para la sociedad”, declaró el ministro Ueno Ken’ichirō en una rueda de prensa el martes.

El recuento se basa en el Registro Básico de Residentes. La cifra supone 7.914 personas más que el año anterior. Las mujeres, con 94.298, representaron cerca del 90 % del total.

El número de personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes se sitúa en 87,51. Por prefecturas, Shimane, con 186,65, mantuvo la tasa más alta por 14.º año consecutivo, seguida de Kōchi (169,52) y Tottori (152,48). En el extremo opuesto se situó Saitama, con 51,27, seguida de Aichi (57,79) y Osaka (60,06).

La mujer de mayor edad del país es Kishimoto Fuyo, de 114 años, nacida en 1911 (era Meiji) y residente en Kioto; el hombre de mayor edad es Katō Hikaru, de 112 años, nacido en 1914 (era Taishō) y residente en Kumamoto. Este año fiscal, 54.294 personas cumplirán 100 años, y a cada una se le entregará una carta de felicitación y una copa de plata.

El número de personas de 100 años o más era de 153 en 1963; superó las 1.000 en 1981 y las 10.000 en 1998; en 2012 llegó a 50.000 y en 2022 superó las 90.000.

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