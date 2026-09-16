Creen que un dron de reconocimiento japonés se estrelló frente a las costas de la prefectura de Tottori

Noticias

Tokio, 15 de septiembre (Jiji Press)—La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón informó el martes sobre la caída de un dron de vigilancia Global Hawk, tras hallarse una parte del aparato en el mar después de su desaparición registrada horas antes ese mismo día.

Alrededor de la 1:00 p. m., las Fuerzas de Autodefensa perdieron el contacto con el dron sobre aguas situadas a unos 50 kilómetros de la costa de la prefectura de Tottori, en el oeste de Japón. La institución investiga la causa del incidente.

El Global Hawk despegó de la base de Misawa, en la prefectura de Aomori, hacia las 10:20 de la mañana. A las 12:55 p. m. se produjo un fallo en las comunicaciones y la aeronave desapareció del radar tres minutos después.

Un patrullero de la Guardia Costera de Japón halló una parte de la aeronave poco después de las 2:00 p. m. mientras realizaba labores de búsqueda frente a la costa de Tottori tras recibir una señal de socorro. No se han confirmado daños en ninguna embarcación.

La Fuerza Aérea de Autodefensa indicaron que el Global Hawk no estaba realizando maniobras de entrenamiento, aunque no han revelado el propósito específico del vuelo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]