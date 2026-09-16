El director de origen japonés Murai Hiro gana un Emmy por una serie de comedia

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Tokio, 15 de septiembre (Jiji Press)—Murai Hiro fue galardonado el lunes con el Premio Emmy a la mejor dirección de una serie de comedia en la edición de este año, convirtiéndose en el primer premiado de origen asiático en recibir este reconocimiento.

Murai recibió el galardón durante la gala de la 78.ª edición de los Premios Emmy, celebrada en Los Ángeles.

La maldición de Widow’s Bay, una serie de Apple TV dirigida por Murai, es una comedia de terror sobre los esfuerzos de un alcalde por convertir una isla de Nueva Inglaterra, conocida por una maldición legendaria, en un popular destino turístico. En 2019, Murai obtuvo un Premio Grammy al mejor video musical.

Murai, que se trasladó a Los Ángeles durante su infancia, es un cineasta con trayectoria en Estados Unidos. Su padre es el compositor Murai Kunihiko, conocido por Tsubasa wo Kudasai, una popular canción folclórica japonesa.

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