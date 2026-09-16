EE. UU. gastó una “cantidad simbólica” en la intervención conjunta para la compra de yenes

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Washington, 15 de septiembre (Jiji Press)—El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el martes que la parte estadounidense gastó una “cantidad simbólica” en su intervención conjunta en el mercado de divisas con Japón en julio para corregir la rápida depreciación del yen frente al dólar.

En un testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bessent afirmó: “Un yen más fuerte es mejor para las exportaciones estadounidenses”.

“Un yen más fuerte significa que el Gobierno japonés no tendrá que vender activos estadounidenses para financiar intervenciones en el mercado de divisas”, añadió.

A finales de julio, las autoridades monetarias de Japón y Estados Unidos llevaron a cabo su primera intervención concertada de compra de yenes en unos 28 años, lo que subrayó su postura de no tolerar una depreciación excesiva de la divisa japonesa.

El Ministerio de Finanzas de Japón fue “muy transparente con nosotros”, señaló Bessent respecto a la actuación conjunta en el mercado.

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