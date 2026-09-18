Reabren todos los tramos del Shinkansen de Kyūshū suspendidos tras el terremoto de julio en Kumamoto

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Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, 18 de septiembre (Jiji Press)—Un tramo de la línea del tren de alta velocidad Kyūshū Shinkansen que había quedado suspendido debido a los efectos de un fuerte terremoto registrado el 28 de julio en la prefectura de Kumamoto reanudó su servicio el viernes.

Todos los tramos de la línea de tren de alta velocidad que conecta la estación de Hakata, en la prefectura de Fukuoka (en la región de Kyūshū, en el suroeste de Japón), y la estación de Kagoshima-Chūō, en la prefectura de Kagoshima (en la misma región), han vuelto a operar 52 días después del temblor, que alcanzó una intensidad de hasta 7, el nivel máximo de la escala de intensidad sísmica japonesa.

El tramo que reanudó sus operaciones el viernes es el comprendido entre las estaciones de Kumamoto y Shin-Minamata, ambas situadas en la prefectura de Kumamoto, entre Fukuoka y Kagoshima.

Ferrocarriles de Kyūshū, o JR Kyushu, la empresa operadora de la línea Shinkansen, señaló que los trenes circularán por el momento a una velocidad reducida de 70 kilómetros por hora en un tramo de unos 10 km cerca de la estación de Shin-Yatsushiro, ubicada entre las estaciones de Kumamoto y Shin-Minamata, para garantizar la seguridad del servicio. Dicho tramo sufrió graves daños a causa del sismo.

Por ello, el número de trenes que conectan Kagoshima-Chūō con la línea San’yō Shinkansen, en la isla principal de Honshū, se reducirá un 10 % respecto a su nivel habitual. Puesto que el tiempo de trayecto entre las estaciones de Kumamoto y Kagoshima-Chūō será unos ocho minutos más largo, la hora de salida desde Kagoshima-Chūō se adelantará hasta nueve minutos.

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