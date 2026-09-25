Las autoridades japonesas reforzarán la cooperación contra el empleo ilegal de trabajadores extranjeros

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Tokio, 24 de septiembre (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración reforzará su colaboración con los ministerios y organismos pertinentes como parte de sus medidas contra el trabajo ilegal de extranjeros. A partir de octubre, en principio, funcionarios de la agencia acompañarán las inspecciones en obras de demolición y construcción supervisadas por el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

El objetivo es conocer la realidad del trabajo ilegal para dar lugar a orientaciones administrativas y otras medidas pertinentes. De cara al futuro, la agencia prevé colaborar también con el Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

Según la Agencia de Servicios de Inmigración, a más del 70 % de los extranjeros sometidos a procedimientos de deportación u otros trámites durante 2025 se les constató la comisión de trabajo ilegal. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia planteó en su “Plan Cero Inmigrantes Irregulares”, presentado en mayo, la promoción de medidas de control contra los empresarios que fomentan el trabajo ilegal.

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo realiza patrullajes periódicos en obras de demolición y construcción a través de las entidades locales. Sin embargo, hasta ahora, incluso existiendo sospechas de trabajo ilegal, el personal de las dependencias de construcción no disponía de atribuciones para verificar la identidad de los extranjeros.

Los extranjeros residentes están obligados a llevar consigo la tarjeta de residencia conforme a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados. La Agencia de Inmigración prevé hacer que los oficiales de control de inmigración, facultados para exigir la presentación de este documento, acompañen los patrullajes para lograr una actuación expedita.

La Agencia de Servicios de Inmigración busca asimismo colaborar con el Ministerio de Medioambiente, entidad competente sobre los recintos al aire libre destinados al almacenamiento de desechos plásticos y chatarra metálica. Respecto a estas instalaciones, existen señalamientos de que “se han convertido en un foco de trabajo ilegal”. Se están realizando ajustes para llevar a cabo inspecciones conjuntas sobre el terreno con aquellas entidades locales que han establecido ordenanzas reguladoras propias.

Por otro lado, la agricultura se considera un sector con una incidencia especialmente elevada de trabajo ilegal. Según una entidad local, destacan los casos en que se recurre a estos trabajadores durante los periodos de mayor actividad, como la siembra y la cosecha. Por ello, la agencia planea reforzar las actividades de sensibilización en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

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