Indonesia desarrollará un sistema de alerta temprana de terremotos con la ayuda de Japón

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Yakarta, 22 de septiembre (Jiji Press)—El Gobierno de Indonesia planea desarrollar un sistema de alerta temprana de terremoto para mitigar los daños de los frecuentes temblores que sufre el país. Con el apoyo de Japón, donde este sistema ya está implantado, se llevarán a cabo pruebas de funcionamiento para 2030 en la capital, Yakarta, y en otras zonas, con el objetivo de extenderlo en el futuro a todo el territorio nacional.

Al igual que Japón, Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y registra una elevada actividad sísmica, lo que, sumado a la baja resistencia sísmica de sus edificaciones, facilita que los daños se amplíen. A mediados de agosto, un sismo de magnitud 7,7 frente a las costas de la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, causó más de 140 víctimas mortales.

Japón ha recurrido a la Ayuda Oficial al Desarrollo, entre otros mecanismos, para conformar un equipo de investigación conjunta con Indonesia. Desde 2025, este equipo lleva a cabo un estudio e investigación de cinco años de duración en tres provincias del oeste de la isla de Java, incluida Yakarta, designadas como zonas de prueba.

En concreto, se ha comenzado el desarrollo de equipos de observación sísmica de bajo costo y la creación de un sistema para detener automáticamente fábricas y trenes al detectar un temblor. Además, se estructurará una respuesta integral desde el momento del desastre hasta la evacuación, que incluye la elaboración de directrices adaptadas a las edificaciones y al estilo de vida de Indonesia.

Para la transmisión de alertas a los residentes, se utilizarán las mezquitas además de la radio. La población recibirá los avisos a través de los altavoces que emiten el “azán”, la llamada a la oración, un método característico de Indonesia, donde los musulmanes representan el 90 % de la población.

El doctor Andi Eka Sakya, representante del equipo de investigación por la parte indonesia, se encontraba a finales de julio en Japón en una visita de inspección cuando se produjo un sismo en Kumamoto. Tras la emisión de la alerta previa de terremoto, la televisión mostró las medidas que debían adoptarse y no cundió el pánico, lo que le hizo pensar en la idoneidad de contar con un sistema similar.

Si se concreta la implantación en Indonesia, Japón contempla apoyar su introducción en otros países. La acumulación de experiencia operativa en el extranjero busca asimismo contribuir a la mejora del propio sistema japonés de alerta previa de sismos.

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