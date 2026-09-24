Las familias de los japoneses secuestrados por Corea del Norte piden ayuda a Trump

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Washington, 23 de septiembre (Jiji Press)—Familiares de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte instaron el miércoles a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump a abordar el asunto de los secuestros en caso de que el mandatario celebre una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

La Asociación de Familiares de Víctimas Secuestradas por Corea del Norte y un grupo parlamentario multipartidista de legisladores japoneses se reunieron en Washington con el alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional Ivan Kanapathy y otros representantes.

En una rueda de prensa celebrada en Washington, Yokota Takuya, presidente de la asociación de familiares y hermano menor de Yokota Megumi, quien fue secuestrada por Corea del Norte en 1977 a los 13 años de edad, reclamó que todos los secuestrados regresen cuanto antes y juntos. Asimismo, subrayó que Kim debería tomar una decisión valiente.

Yokota señaló que mostró a los funcionarios estadounidenses fotografías de su hermana y les transmitió su deseo de que comprendieran la realidad de cómo los secuestros arrebataron vidas cotidianas.

Por su parte, la parte estadounidense afirmó que continuará apoyando la resolución inmediata de la cuestión de los secuestros.

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