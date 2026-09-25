Juegos Asiáticos: el japonés Ōhashi Shin bate el récord mundial de los 200 metros braza

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Tokio, 24 de septiembre (Jiji Press)—El japonés Ōhashi Shin se adjudicó el jueves la medalla de oro en los 200 metros braza masculinos en los Juegos Asiáticos de 2026, estableciendo un nuevo récord mundial con un tiempo de 2:04,83.

El nadador de 17 años, que también ganó los 100 metros braza masculinos en estos juegos que se celebran en Aichi-Nagoya, declaró: “Me alegró mucho ver las siglas WR [récord mundial] junto a mi tiempo. Fue un poco demasiado rápido”.

Entre otros nadadores japoneses, Katō Kotomi obtuvo la medalla de oro en los 200 metros braza femeninos. Tabuchi Kaito finalizó en segundo lugar en los 800 metros estilo libre masculinos, fijando un nuevo récord de Japón de 7:43,86. Mitsunaga Shoon terminó segundo en los 50 metros estilo mariposa masculinos.

En la final de tenis de mesa masculina por equipos, Japón derrotó a China por 3-2, logrando su primera medalla de oro en esta prueba en 60 años.

En esgrima, Kanō Kōki aseguró su segunda victoria consecutiva en la prueba de espada individual masculina. Emura Misaki se hizo con el oro en la categoría de sable individual femenino.

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