Más de 800 viviendas quedan inundadas en la prefectura de Chiba a causa del tifón Dujuan

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Narita, prefectura de Chiba, 24 de septiembre (Jiji Press)—Las intensas lluvias causadas por el tifón Dujuan, el vigesimoquinto de este año, han inundado un total de 884 edificios residenciales por encima o por debajo del nivel del suelo en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, según informó el jueves el Gobierno prefectural.

La cifra total incluye 56 edificios contabilizados recientemente en la localidad de Sakae, situada frente a Inbanuma, un importante lago del norte de Chiba. Los diques que rodean el lago se rompieron debido a la catástrofe. En la ciudad de Sakura, donde se desbordó el río Takasaki, que desemboca en el lago, 300 viviendas quedaron inundadas por encima del nivel del suelo.

Se prevé que el total aumente, ya que el Gobierno de la prefectura aún no ha contabilizado el número de viviendas afectadas en la ciudad de Narita, que sufrió inundaciones generalizadas. Algunas zonas situadas alrededor del lago permanecen anegadas debido a que los trabajos de drenaje no han avanzado.

Las zonas circundantes a Inbanuma sufrieron daños por inundaciones con frecuencia en el pasado debido al flujo inverso del río Tone. El lago fue dividido en las secciones norte y oeste en el marco de un proyecto de recuperación de terrenos.

Según la Agencia del Agua de Japón, entidad que gestiona el lago desde 1968, el nivel del agua en la parte occidental de Inbanuma alcanzó un récord histórico de 5,04 metros a primeras horas del martes de la semana pasada. Un dique orientado hacia la parte norte del lago se derrumbó a lo largo de un tramo de unos 100 metros. Asimismo, se produjo la rotura de un dique en el río Nagato, que conecta la parte norte de Inbanuma con el río Tone.

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