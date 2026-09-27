Juegos Asiáticos: los deportistas japoneses conquistan el oro en monopatinaje, gimnasia, baloncesto y otras disciplinas

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Nagoya, 25 de septiembre (Jiji Press)—Los patinadores japoneses Hasegawa Mizuho y Nagahara Izuru, ambos de 15 años, se adjudicaron la medalla de oro en las pruebas femenina y masculina de la modalidad park, respectivamente, en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya el viernes.

En natación, Nishiono Kōdai (23 años) ganó la medalla de oro en los 200 metros espalda masculinos. Ōhashi Shin (17 años), quien ya se había colgado el oro en las pruebas masculinas de 100 y 200 metros braza, finalizó en tercer lugar en la carrera de los 50 metros.

En gimnasia artística, Sugihara Aiko (27 años) se convirtió en la primera japonesa en ganar el oro en el ejercicio de suelo femenino. El martes ya se había asegurado el oro en el concurso completo femenino.

En la final masculina por equipos de florete en esgrima, Japón derrotó a Hong Kong y conquistó su primer título en tres ediciones. En la final femenina de baloncesto 3x3, Japón venció a Filipinas por 21-11 para obtener su primera medalla de oro.

En atletismo, la japonesa Morota Misaki (27 años) se hizo con el oro en salto con pértiga femenino con un nuevo récord nacional de 4,55 metros, 4 centímetros por encima de la marca anterior establecida por ella misma. Tanaka Yuri (24 años) se convirtió en la primera japonesa en ganar el oro en la prueba de heptatlón femenino.

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