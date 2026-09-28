Juegos Asiáticos: los deportistas japoneses ganan el oro en 100 metros vallas, marcha atlética, decatlón y BMX

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Nagoya, 27 de septiembre (Jiji Press)—La japonesa Fukube Mako se hizo el domingo con la medalla de oro en los 100 metros vallas femeninos en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, al finalizar con un tiempo de 12,74 segundos, mientras que Katsuki Hayato se adjudicó el oro en la maratón de marcha atlética masculina.

En la novena jornada de la 20.ª edición del evento multideportivo cuadrienal, a Fukube la siguió la poseedora del récord nacional, Nakajima Hitomi, quien quedó a 0,04 segundos.

Maruyama Yūma también se adjudicó la victoria y se colgó la medalla de oro en el decatlón masculino.

La lanzadora de jabalina Kitaguchi Haruka obtuvo la plata en la prueba femenina, mientras que en los 110 metros vallas masculinos, Muratake Rachid ocupó el segundo lugar.

En la modalidad de BMX estilo libre (freestyle), Nakamura Rimu ganó el oro en la prueba masculina de park, mientras que Ozawa Kaede se hizo con la plata. En la competición femenina de park, Ozawa Miharu ocupó el segundo puesto.

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