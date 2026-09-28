La película ‘Muyō no Hito’ gana el Premio Internacional de la Crítica en San Sebastián

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París, 27 de septiembre (Jiji Press)—El filme Muyō no Hito (cuyo título en inglés es In My Father’s Room), de la novelista japonesa Harada Maha, ha recibido el Premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine durante el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La primera película dirigida por Harada no logró obtener el máximo galardón en la 74.ª edición de este festival, cuya ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el sábado. Sin embargo, su obra ganó el premio independiente concedido de forma paralela a los galardones del certamen.

Muyō no Hito, basada en un relato corto de Harada, se centra en una mujer que recibe una llave entregada en el museo de arte donde trabaja. La llave lleva a la protagonista, interpretada por la actriz Aoi Yū, a conocer cómo fueron los últimos años de su difunto padre. La película se estrenará en Japón el próximo mes de enero.

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