Fallece a los 91 años el dramaturgo Kuramoto Sō, guionista de ‘Kita no Kuni kara’

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Tokio, 28 de septiembre (Jiji Press)—Kuramoto Sō, guionista de numerosas series dramáticas populares de la televisión japonesa como Kita no Kuni kara, falleció el 18 de septiembre a causa de un fallo multiorgánico en su residencia de Furano, en la prefectura de Hokkaidō, en el norte de Japón. Tenía 91 años.

Nacido en Tokio, Kuramoto, cuyo nombre real era Yamaya Kaoru, se graduó en la Universidad de Tokio en 1959 e ingresó en Nippon Broadcasting System Inc. Tras dejar la empresa en 1963, se estableció como guionista independiente.

En el año fiscal 1976, obtuvo el Premio de Bellas Artes del Ministro de Educación por Zenryaku Ofukuro-sama, un drama juvenil ambientado en un restaurante de estilo japonés del centro de Tokio.

En 1977 se trasladó a Furano, escenario de Kita no Kuni kara. La serie, que retrata a una familia que vive en armonía con la naturaleza, se emitió entre 1981 y 1982 y cosechó un gran reconocimiento. Posteriormente se produjeron ocho episodios especiales a modo de secuela que dieron continuidad a la popular producción hasta 2002.

A partir de 1984, Kuramoto financió y dirigió Furano Juku, una escuela de formación para guionistas y actores. Tras el cierre del centro en 2010, se concentró en el cultivo de jóvenes talentos impartiendo clases en Furano Group, una compañía teatral integrada principalmente por graduados de dicha escuela.

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