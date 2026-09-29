El centro de Tokio iguala el récord de 33 días consecutivos con precipitaciones

Noticias

Tokio, 28 de septiembre (Jiji Press)—El centro de Tokio registró precipitaciones durante 33 días consecutivos, desde el 27 de agosto hasta el lunes, debido en parte a las lluvias provocadas por frentes y tifones, con lo que igualó el récord de la racha más larga desde que se comenzaron a compilar las estadísticas en 1886, según la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia indicó que el punto de observación que mantiene en Tokio, situado en el parque Kitanomaru, en el distrito de Chiyoda de la capital japonesa, acumuló el mismo número de días consecutivos con precipitaciones que en 2019, cuando estas se prolongaron del 27 de junio al 29 de julio.

Las precipitaciones consecutivas suelen producirse durante la temporada de lluvias, y es poco frecuente observar un periodo prolongado de lluvias entre finales del verano y el otoño.

La lluvia en el centro de Tokio podría batir el récord, ya que se prevé que continúen las precipitaciones en la capital, a excepción de sus islas, hasta el jueves del 1 de octubre.

El cómputo de días consecutivos con precipitaciones incluye aquellos en los que la lluvia diaria es inferior a 0,5 milímetros y figura como “0,0 milímetros” en el sitio web de la agencia.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]