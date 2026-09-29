El emperador y la emperatriz de Japón posan con personajes de Ghibli en un parque temático

Noticias

Tokio, 29 de septiembre (Jiji Press)—La Agencia de la Casa Imperial de Japón publicó recientemente unas fotografías del emperador Naruhito y la emperatriz Masako tomadas durante su visita al Parque Ghibli, un parque temático en Nagakute, en la prefectura de Aichi, el 20 de septiembre.

Las fotografías, publicadas el lunes, fueron tomadas por un chambelán utilizando el teléfono inteligente del emperador y muestran a la pareja imperial posando con personajes de películas de animación producidas por Studio Ghibli.

En una fotografía, el emperador y la emperatriz están sentados junto a una estatua del Sin Cara, un personaje de la película El viaje de Chihiro. En otra, la pareja se asoma por las ventanas de una réplica a tamaño real del Gatobús, un personaje con forma de autobús de la película Mi vecino Totoro.

En el parque, el emperador Naruhito sacó su teléfono inteligente y pidió a un chambelán que tomara fotos con él. Al sentarse junto a la estatua del Sin Cara, el emperador señaló que había una escena similar en El viaje de Chihiro, en la que Sen, la protagonista, se sentaba junto al personaje.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]