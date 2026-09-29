Presentan en Tokio una prueba piloto de un robot con IA para personas con discapacidad visual
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Tokio, 29 de septiembre (Jiji Press)—Mori Building Co. y otras entidades realizaron el lunes en Tokio una demostración de un robot con forma de maleta equipado con inteligencia artificial capaz de guiar a personas con discapacidad visual.
La prueba en el complejo Toranomon Hills se desarrollará a lo largo del mes de octubre. Consta de dos recorridos: uno que guía a las personas con discapacidad visual por zonas interiores y exteriores, y otro que permite a cualquier visitante probar el dispositivo.
El robot está siendo desarrollado principalmente por el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, también conocido como Miraikan, con el objetivo de ofrecerlo en el futuro como un servicio de alquiler.
“Espero que el proyecto nos acerque al sueño de poder caminar de forma independiente por la ciudad”, declaró la directora del museo, Asakawa Chieko, quien también tiene discapacidad visual.
El robot está equipado con sensores y cámaras para detectar paredes y obstáculos y ayudar a los usuarios a desplazarse con seguridad.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
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