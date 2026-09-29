Fujigaki Yūko será la primera mujer rectora de la Universidad de Tokio

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Tokio, 28 de septiembre (Jiji Press)—La Universidad de Tokio anunció el lunes que ha seleccionado a la profesora Fujigaki Yūko, de 64 años, como su próxima rectora, lo que la convierte en la primera mujer en dirigir la institución.

Su mandato de seis años comenzará el 1 de abril del próximo año, en sucesión del actual rector, Fujii Teruo.

Fujigaki se graduó en la Facultad de Artes y Ciencias de la universidad en 1985 y pasó a ser profesora de la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias en 2010.

Está especializada en estudios de Ciencia y Tecnología y Cienciometría. Ha ejercido como asesora del rector de la universidad y como vicepresidenta ejecutiva.

La universidad indicó que su comité de selección y supervisión del rector eligió a Fujigaki tras considerar de manera integral las entrevistas, las declaraciones de intenciones de los candidatos y los resultados de una votación, basándose en los criterios para la jefatura de la universidad anunciados previamente, que incluían una elevada integridad y principios éticos, destacados conocimientos académicos, una perspectiva internacional y capacidad de ejecución.

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